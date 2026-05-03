معهد إيفو يحذر من ركود اقتصادي في ألمانيا جراء الرسوم الجمركية الأمريكية

برلين-سانا

حذّر رئيس معهد إيفو الاقتصادي الألماني، كليمنس فوست، اليوم الأحد من تداعيات خطيرة قد تُصيب الاقتصاد الألماني في ظل التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي.

وأعرب فوست وفق ما نقلت مجلة دير شبيغل الألمانية عن قلقه من أن يؤدي ردّ الاتحاد الأوروبي بإجراءات مماثلة إلى تصعيد النزاع التجاري بين الجانبين.

وأوضح فوست أن الانزلاق نحو حرب تجارية جديدة قد يحمل عواقب وخيمة على الاقتصاد الألماني، مشيراً إلى أن هذا السيناريو قد يدفع البلاد إلى ركود اقتصادي في عام 2026.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أول أمس الجمعة، أنه سيرفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 25% ابتداءً من الأسبوع المقبل، متهماً التكتل الأوروبي بعدم الامتثال لاتفاقية تجارية.

