بعقد لمدة 5 سنوات.. ميلان يتعاقد مع غونزالو راموس قادماً من باريس سان جيرمان

ba1cf06c ddf4 44f2 919a 535c37025fbc v3 بعقد لمدة 5 سنوات.. ميلان يتعاقد مع غونزالو راموس قادماً من باريس سان جيرمان

باريس-سانا

أعلن نادي ميلان الإيطالي تعاقده مع اللاعب البرتغالي غونزالو راموس قادماً من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب البيان الرسمي للنادي، فإن المهاجم البرتغالي وقّع عقداً لمدة 5 سنوات حتى صيف 2031، كما كشفت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية أن قيمة الصفقة بلغت 74 مليون يورو رسوماً ثابتة، قابلة للزيادة إلى 90 مليون يورو مع المكافآت.

وانضم راموس، البالغ من العمر 25 عاماً، إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 قادماً من بنفيكا البرتغالي مقابل 65 مليون يورو، حيث خاض على مدار 3 مواسم 131 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 45 هدفاً، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وساهم اللاعب البرتغالي في التتويج بثلاثة ألقاب للدوري الفرنسي، ولقبين لكأس فرنسا، وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الفرنسي، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا، ولقب كأس السوبر الأوروبي، ولقب كأس القارات للأندية.

وشارك راموس في نسختين من كأس العالم، وأسهم في تتويج البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية موسم 2024-2025.

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