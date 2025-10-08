المنتخب السعودي يتجاوز نظيره الإندونيسي في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل لكأس العالم

الرياض-سانا

تخطى منتخب السعودية ضيفه منتخب إندونيسيا 3-2، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، لملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل لأصحاب الأرض فراس البريكان ثنائية، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 36، والثاني في الدقيقة الـ 62، وصالح أبو الشامات في الدقيقة الـ 17، بينما سجل لمنتخب إندونيسيا كيفن ديكس في الدقيقتين الـ 11 والـ 88 من ركلتي جزاء.

وفي الجولة المقبلة يواجه منتخب إندونيسيا نظيره منتخب العراق يوم السبت، في حين يلتقي منتخب السعودية مع منتخب العراق يوم الثلاثاء القادم.

وبعد تأهل 6 منتخبات من آسيا، (اليابان، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، أستراليا) يتأهل إلى نهائيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية في هذا الملحق، على أن ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني من أجل خوض الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية، لتحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.