أهلي حلب يتجاوز جاره الحرية ويستعيد صدارة الدوري الممتاز بكرة القدم

حلب-سانا



تمكن فريق أهلي حلب من استعادة صدارة الدوري الممتاز بكرة القدم، بفوزه في ديربي الشهباء على جاره الحرية بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد ضمن الجولة 11 من إياب البطولة.



هدف المباراة الوحيد حمل توقيع هداف الفريق المحترف إيمانويل ماهوب في الدقيقة 60، مانحاً فريقه فوزاً غالياً وضعه على قمة الترتيب.



ورفع أهلي حلب رصيده إلى 63 نقطة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن حمص الفداء صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الحرية عند النقطة 31 في المركز التاسع.



وكانت مباريات الجولة شهدت اليوم فوز فريق حمص الفداء على حطين بهدفين دون مقابل، والوحدة على الطليعة بهدف دون رد.