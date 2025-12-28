اختتام بطولة الجمهورية للقوة البدنية في البنش برس

دمشق-سانا

بعد منافسات قوية اختتمت بطولة الجمهورية للبنش برس، التي نظمها اتحاد القوة البدنية على أرض صالة مدينة الجلاء الرياضية بدمشق.

وأُقيمت البطولة احتفاءً بذكرى عيد النصر والتحرير، وتضمنت فئات متعددة، هي: البنش برس للرجال (فئتي الكلاسيك والمجهز)، والبنش برس للسيدات (فئة الكلاسيك).

وفي التفاصيل، نال منتخب ريف دمشق المركز الأول، في فئة مفتوح كلاسيك للرجال، وحل منتخب الشرطة في المركز الثاني، تلاه منتخب دمشق في المركز الثالث، وفي فئة مفتوح مجهز للرجال حل منتخب الشرطة بالمركز الأول، ومنتخب الجيش في المركز الثاني، ومنتخب دمشق ثالثاً، وأحرز منتخب حلب المركز الأول في فئة مفتوح كلاسيك للسيدات، وحل منتخب دمشق ثانياً، ومنتخب الشرطة في المركز الثالث.

شارك بالبطولة نحو 250 لاعباً ولاعبة، مثلوا معظم المحافظات، إضافة إلى هيئتي الجيش والشرطة.