بارغواي وأستراليا في مواجهة لحسم التأهل إلى الدور المقبل بمونديال 2026

سان فرانسيسكو-سانا



يلتقي منتخبا باراغوي وأستراليا فجر غد الجمعة في مواجهة مصيرية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك على أرض ملعب ليفانس بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.



وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للمنتخبين في ظل تساويهما برصيد ثلاث نقاط لكل منهما ما يجعل نتيجة اللقاء حاسمة في تحديد هوية المتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.



ويدخل المنتخب الأسترالي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، مستفيداً من فارق الأهداف بعدما سجل هدفين واستقبل هدفين خلال الجولتين السابقتين، في حين يأتي منتخب بارغواي في المركز الثالث برصيد مماثل من النقاط، لكنه يملك فارق أهداف أقل بعد تسجليه هدفين واستقباله أربعة أهداف.



وحقق كل منتخب فوزاً واحداً مقابل خسارة واحدة في أول جولتين ليبقى الصراع مفتوحاً حتى الجولة الأخيرة وسط طموحات مشتركة بخطف إحدى بطاقات التأهل.



ومن المتوقع أن تشهد المباريات تنافساً قوياً وحذراً تكتيكياً من الجانبين، نظراً لأهمية النقاط الثلاث في رسم ملامح المتأهلين عن المجموعة الرابعة إلى الأدوار الإضافية.