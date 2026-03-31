ديربي العاصمة يجمع الوحدة والجيش في ختام الجولة الأولى لإياب دوري كرة السلة

دمشق-سانا



تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الأولى من مرحلة الإياب لدوري كرة السلة للرجال، بمواجهة “ديربي العاصمة” التي تجمع فريقي الوحدة والجيش، عند الساعة السابعة مساء في صالة راتب الشيخ نجيب بدمشق.

ويدخل فريق الوحدة اللقاء بشكل مغاير لمرحلة الذهاب، مع استبدال محترفيه والتعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب جدد، سعياً لتحقيق التوازن بين الأداء والنتيجة، والعودة بقوة كأبرز المرشحين للقب.

في المقابل، يسعى فريق الجيش إلى تصحيح مساره وتغيير الصورة التي ظهر بها في المراحل السابقة، إذ تشكل مباراة اليوم فرصة للعودة إلى دائرة المنافسة وإثبات الجدارة فوق أرض الميدان.

وكانت مباريات الجولة قد استكملت أمس بإقامة لقاءين، حيث نجح الشبيبة في تجاوز جاره الحرية بنتيجة (91-86)، بينما حقق الكرامة فوزاً ثميناً على مستضيفه أهلي حلب بنتيجة (83-70).