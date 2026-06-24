صراع الصدارة يشعل لقاء سويسرا وكندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026

فانكوفر-سانا

يلتقي منتخب سويسرا نظيره الكندي اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساءً على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 في مباراة يسعى خلالها المنتخبان إلى حسم صدارة المجموعة والتأهل إلى الدور المقبل بأفضلية المركز الأول.

ويدخل المنتخبان اللقاء برصيد متساوٍ يبلغ أربع نقاط لكل منهما مع أفضلية للمنتخب الكندي بفارق الأهداف بعدما حقق كل فريق فوزاً وتعادلاً خلال الجولتين الماضيتين.

وكان المنتخب السويسري استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع قطر بهدف لمثله، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً على البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية.

في المقابل تعادل المنتخب الكندي في مباراته الأولى مع البوسنة والهرسك 1-1 ثم قدم عرضاً هجومياً قوياً في الجولة الثانية باكتساحه منتخب قطر بستة أهداف دون رد ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للطرفين في ظل التقارب الكبير بينهما على مستوى النقاط حيث يتطلع المنتخب السويسري إلى انتزاع الصدارة بينما يسعى المنتخب الكندي إلى الحفاظ على موقعه في القمة ومواصلة نتائجه الإيجابية.

ويتصدر المنتخب الكندي ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط يليه المنتخب السويسري بالرصيد ذاته فيما يحتل منتخبا البوسنة والهرسك وقطر بالمركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما.