النرويج تفوز على العراق في المجموعة التاسعة بكأس ‏العالم

واشنطن-سانا
فاز منتخب النرويج على نظيره العراقي بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى لحساب المجموعة التاسعة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب “بوسطن” في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.
وسجل أهداف النرويج كل من إيرلينغ هالاند هدفين في الدقيقتين 29 و43، وليو أوستيجارد في الدقيقة 77، وأيمن حسين بالخطأ في مرماه، فيما سجل للمنتخب العراقي أيمن حسين في الدقيقة 39.
وتصدرت النرويج المجموعة التاسعة برصيد 3 نقاط، تليها في المركز الثاني فرنسا بذات الرصيد، ثم السنغال فالعراق بالمركزين الثالث والرابع على التوالي بدون أُي نقطة.