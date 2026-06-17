النرويج تفوز على العراق في المجموعة التاسعة بكأس ‏العالم

واشنطن-سانا‏

فاز منتخب النرويج على نظيره العراقي بنتيجة 4-1 في ‏الجولة الأولى لحساب المجموعة التاسعة، في المباراة ‏التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب “بوسطن” في ‏الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن بطولة كأس العالم ‏لكرة القدم 2026.‏

وسجل أهداف النرويج كل من إيرلينغ هالاند هدفين في ‏الدقيقتين 29 و43، وليو أوستيجارد في الدقيقة 77، ‏وأيمن حسين بالخطأ في مرماه، فيما سجل للمنتخب ‏العراقي أيمن حسين في الدقيقة 39‌‎.‎

وتصدرت النرويج المجموعة التاسعة برصيد 3 نقاط، ‏تليها في المركز الثاني فرنسا بذات الرصيد، ثم السنغال ‏فالعراق بالمركزين الثالث والرابع على التوالي بدون أُي ‏نقطة‎.‎