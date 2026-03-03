غداً نهائي البطولة الرمضانية الأولى لكرة القدم داخل الصالات

دمشق-سانا

تقام المباراة النهائية للبطولة الرمضانية الأولى لكرة القدم داخل الصالات غداً في تمام الساعة العاشرة مساءً، في صالة الجلاء الرياضية بدمشق.

ويلتقي في المباراة النهائية فريقا “سيفن دايز مارت” و”مونة عيلتنا”، وتسبقها مباراة تحديد المركز الثالث بين فريقي “الشوق” و”بيتا” عند الساعة التاسعة مساءً.

وبلغ فريقا “سيفن دايز مارت” و”مونة عيلتنا” المباراة النهائية ،بعد فوز الأول على فريق “الشوق” بنتيجة 3-1، والثاني على فريق “بيتا” بنتيجة 11-5، وذلك في مواجهتي الدور نصف النهائي.

وسيشهد ختام البطولة المقامة بتنظيم مشترك بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين في دمشق وبإشراف اتحاد كرة القدم، حفلاً تكريمياً يتم خلاله تتويج الفرق الفائزة، إضافة إلى تكريم الفائزين بالجوائز الفردية وهي: هداف البطولة، وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب.