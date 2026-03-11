برشلونة يتعادل مع نيوكاسل وفوز أتليتيكوعلى توتنهام بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

لندن-سانا

خطف فريق برشلونة الإسباني تعادلاً ثميناً من مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنكليزي بهدف لمثله، في ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 86 عبر لاعبه هارفي بارنز، قبل أن يدرك برشلونة التعادل في الوقت بدل الضائع، عبر لامين يامال من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وهزم أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفه توتنهام هوتسبر الإنكليزي بنتيجة 5-2 في ذهاب الدور ذاته.

وافتتح ماركوس يورينتي التسجيل مبكراً لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة، قبل أن يعزز الفرنسي أنطوان غريزمان النتيجة في الدقيقة 14، وبعد دقيقة واحدة أضاف الأرجنتيني خوليان ألفاريز الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد، و في الدقيقة 22 سجل روبن لو نورمان الهدف الرابع.

وقلّص الإسباني بيدرو بورو الفارق لتوتنهام في الدقيقة 26.

و في الدقيقة 55 سجل ألفاريز الهدف الخامس لأتلتيكو مدريد، قبل أن يحرز دومينيك سولانكي الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 76.

ووضع بايرن ميونخ الألماني قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الكبير على مضيفه أتالانتا الإيطالي بنتيجة 6-1.

وافتتح بايرن التسجيل مبكراً عبر الألماني يوسيب ستانيشيتش في الدقيقة 12، قبل أن يعزز الفرنسي مايكل أوليسيه النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 22، ثم أضاف سيرجي جنابري الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق.

و سجل السنغالي نيكولاس جاكسون الهدف الرابع في الدقيقة 52، قبل أن يعود أوليسيه ويحرز هدفه الشخصي الثاني والخامس لبايرن في الدقيقة 64، وبعد ثلاث دقائق فقط أضاف البديل جمال موسيالا الهدف السادس.

وسجل أتالانتا هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع عبر الكرواتي ماريو باساليتش.

وبهذه النتيجة يقترب بايرن ميونخ من حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي قبل مباراة الإياب.