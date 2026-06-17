فرنسا تستهل مشوارها في كأس العالم 2026 بفوز على السنغال

واشنطن-سانا

استهل المنتخب الفرنسي مشواره في كأس العالم 2026 بفوز على نظيره السنغالي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب “نيوجيرسي” في الولايات المتحدة، ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم الأفضلية النسبية للمنتخب السنغالي الذي أهدر فرصتين محققتين للتسجيل، في حين غابت الخطورة الهجومية عن المنتخب الفرنسي طوال مجريات النصف الأول من اللقاء.

وفي الشوط الثاني، ظهر المنتخب الفرنسي بصورة أكثر فاعلية، ونجح في ترجمة تفوقه إلى ثلاثة أهداف، سجلها كيليان مبابي في الدقيقتين 66 و90+6، وباردلي باركولا في الدقيقة 82.

وقلّص المنتخب السنغالي الفارق عبر إبراهيم مباي الذي سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وتُستكمل منافسات المجموعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء، بمواجهة تجمع المنتخب العراقي ونظيره النرويجي.