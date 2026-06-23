البرتغال تسعى لاستعادة التوازن أمام طموح أوزبكستان في الجولة الثانية من مونديال 2026

هيوستن-سانا

يلتقي منتخبا البرتغال وأوزبكستان عند الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت دمشق، على ملعب “إن آر جي” في مدينة هيوستن الأمريكية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الحادية عشرة لبطولة كأس العالم 2026، في مواجهة يتطلع من خلالها الطرفان إلى تحقيق انتصارهما الأول في المونديال.

ويدخل المنتخب البرتغالي اللقاء وعينه على تحقيق انتصاره الأول في المونديال، وتعويض تعثره المخيب في الجولة الافتتاحية بالتعادل أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة (1-1).

ورغم الترسانة النجومية التي يمتلكها “برازيل أوروبا”، إلا أن الأداء في المباراة الأولى لم يرق للتوقعات، ما يضع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز ولاعبيه تحت ضغط حتمي لتقديم عرض قوي يصحح المسار.

وكان التعادل الافتتاحي قد فجر موجة من الانتقادات لأسلوب لعب البرتغال الذي اتسم بالسيطرة السلبية وغياب الشراسة الهجومية، ولاسيما تجاه القائد المخضرم كريستيانو رونالدو، ويعول البرتغاليون في مواجهة اليوم على استعادة التناغم الجماعي بوجود أسماء بارزة مثل برونو فرنانديز، رافائيل لياو، فيتينيا، جواو نيفيش.

ويخوض منتخب أوزبكستان المواجهة برغبة واضحة في تدارك خسارته الأولى أمام كولومبيا بنتيجة (1-3)، ورغم الهزيمة، ظهر المنتخب الآسيوي بصورة منظمة في فترات عديدة من اللقاء، إلا أن فوارق الخبرة الفردية رجحت كفة الكولومبيين.

ويعتمد الدفاع الأوزبكي على الانضباط العالي والارتداد السريع في التحولات الهجومية، مستنداً إلى حيوية عناصره الشابة بقيادة النجم الشاب عباسبيك فايزوللاييف، سعياً لاستغلال المساحات التي قد يخلفها اندفاع البرتغال ومباغتته بنتيجة إيجابية تحيي آمال الفريق في المجموعة.

وتتصدر كولومبيا المجموعة الحادية عشرة برصيد ثلاث نقاط تليها الكونغو الديمقراطية والبرتغال بنقطة وأخيراً أوزبكستان بدون أي نقطة.