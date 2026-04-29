ليفربول: إصابة صلاح طفيفة وسيعود إلى الملاعب قريباً

لندن-سانا

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي، اليوم الأربعاء، أن لاعبه المصري محمد صلاح سيعود إلى الملاعب قريباً، وأنّ الإصابة التي تعرض لها خفيفة ولن تبعده عن الفريق الموسم الجاري.

واستُبدل النجم المصري خلال الشوط الثاني من مباراة ليفربول وكريستال بالاس التي انتهت بفوز الأول 3-1 في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم السبت الماضي على ملعب أنفيلد.

وأشار النادي، في بيان، إلى أن الإصابة التي أدّت إلى خروجه من الملعب إصابة عضلية طفيفة.

ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة أفضل هدافي ليفربول برصيد 257 هدفاً في 440 مباراة، علماً بأن الموسم الحالي هو الأخير له مع فريقه الإنكليزي بعد إعلانه مؤخراً مغادرة النادي نهاية الموسم.

