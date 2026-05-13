قمة إيطالية مثيرة بين الإنتر ولاتسيو في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم

روما-سانا‏

يحتضن ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما هذه الليلة قمة كروية ‏استثنائية بين إنتر ميلان ولاتسيو في نهائي كأس إيطاليا 2025- 2026‎.

ويبحث الإنتر عن إضافة لقب جديد إلى خزائنه بعدما حسم بطولة الدوري، ‏بينما يسعى لاتسيو إلى تعويض الموسم الحالي والخروج ببطولة الكأس من ‏قلب روما‎.‎

وكان الإنتر قد توج بلقبه الـ21 في الدوري قبل 3 مراحل من نهاية الموسم، ‏عندما فض شراكة المركز الثاني على لائحة أكثر المتوجين باللقب مع جاره ‏ميلان، مستعيداً اللقب الذي فقده الموسم الماضي لمصلحة نابولي‎.‎

بينما يسعى لاتسيو إلى تعويض خسارته أمام الإنتر بثلاثية نظيفة في المرحلة ‏الـ 36 من الدوري‎.‎

وجاء تأهل إنتر ميلان إلى النهائي بفوزه بمجموع المباراتين على كومو ‏بنتيجة 3-2، وتأهّلَ لاتسيو بفوزه على أتلانتا بركلات الجزاء الترجيحية بعد تعادلهما ‏بمجموع المباراتين بنتيجة 3-3.