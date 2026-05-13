قمة إيطالية مثيرة بين الإنتر ولاتسيو في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم

روما-سانا
يحتضن ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما هذه الليلة قمة كروية استثنائية بين إنتر ميلان ولاتسيو في نهائي كأس إيطاليا 2025- 2026.
ويبحث الإنتر عن إضافة لقب جديد إلى خزائنه بعدما حسم بطولة الدوري، بينما يسعى لاتسيو إلى تعويض الموسم الحالي والخروج ببطولة الكأس من قلب روما.
وكان الإنتر قد توج بلقبه الـ21 في الدوري قبل 3 مراحل من نهاية الموسم، عندما فض شراكة المركز الثاني على لائحة أكثر المتوجين باللقب مع جاره ميلان، مستعيداً اللقب الذي فقده الموسم الماضي لمصلحة نابولي.
بينما يسعى لاتسيو إلى تعويض خسارته أمام الإنتر بثلاثية نظيفة في المرحلة الـ 36 من الدوري.
وجاء تأهل إنتر ميلان إلى النهائي بفوزه بمجموع المباراتين على كومو بنتيجة 3-2، وتأهّلَ لاتسيو بفوزه على أتلانتا بركلات الجزاء الترجيحية بعد تعادلهما بمجموع المباراتين بنتيجة 3-3.