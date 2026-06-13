مدرب المنتخب الفرنسي يحذر من إرهاق اللاعبين مع تضخم البطولات ‏والمباريات

989898989 مدرب المنتخب الفرنسي يحذر من إرهاق اللاعبين مع تضخم البطولات ‏والمباريات

واشنطن-‏سانا

حذّر مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشان من الضغوط المتزايدة ‏التي يتعرض لها اللاعبون في كرة القدم الحديثة، مؤكداً أن الارتفاع المستمر ‏في عدد المباريات والبطولات يهدد صحتهم البدنية والذهنية على حد سواء.‏

جاءت تصريحات المدرب الفرنسي قبل انطلاق مشوار منتخب بلاده في ‌‏كأس العالم 2026، حيث يستعد لمواجهة السنغال في أولى مبارياتهم بالبطولة ‌‏التي تشهد أكبر مشاركة في تاريخها، بمشاركة 48 منتخباً وخوض 104 ‌‏مباريات.‏

ويرى ديشان أن كرة القدم العالمية دخلت مرحلة جديدة من التضخم في عدد ‌‏البطولات والمباريات، الأمر الذي يفرض أعباء إضافية على اللاعبين الذين ‌‏يشاركون مع أنديتهم ومنتخباتهم على مدار العام دون فترات راحة كافية.‏

وأشار ديشان إلى أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 ‏إلى 48 منتخباً، وما رافقها من استحداث أدوار إضافية، أدّى بطبيعة الحال ‏إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد المباريات.‏

وشدد على أن المخاطر الصحية لم تعد نظرية، بل أصبحت واقعاً يهدد ‏اللاعبين بشكل متزايد، لافتاً إلى أن اللاعب المعاصر بات مطالباً بخوض ‏عدد هائل من المباريات والسفر المستمر والمشاركة في بطولات متلاحقة، ‏وهو ما ينعكس مباشرة على حالته البدنية والنفسية.‏

يذكر أن بطولة كأس العالم قد افتتحت الخميس الماضي وتستمر حتى الـ 19 ‏من شهر تموز ‏القادم.‏

المنتخب السوداني يتأهل إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا
آرسنال يخسر جهود بوكايو ساكا للإصابة
مشروع بحثي مبتكر يربط الرياضة بقوانين الفيزياء
منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يلتقي نظيره الياباني في افتتاح مشواره في كأس آسيا
فوز محافظة حمص على النصر في دوري كرة القدم للسيدات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك