مدرب المنتخب الفرنسي يحذر من إرهاق اللاعبين مع تضخم البطولات ‏والمباريات

واشنطن-‏سانا

حذّر مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشان من الضغوط المتزايدة ‏التي يتعرض لها اللاعبون في كرة القدم الحديثة، مؤكداً أن الارتفاع المستمر ‏في عدد المباريات والبطولات يهدد صحتهم البدنية والذهنية على حد سواء.‏

جاءت تصريحات المدرب الفرنسي قبل انطلاق مشوار منتخب بلاده في ‌‏كأس العالم 2026، حيث يستعد لمواجهة السنغال في أولى مبارياتهم بالبطولة ‌‏التي تشهد أكبر مشاركة في تاريخها، بمشاركة 48 منتخباً وخوض 104 ‌‏مباريات.‏

ويرى ديشان أن كرة القدم العالمية دخلت مرحلة جديدة من التضخم في عدد ‌‏البطولات والمباريات، الأمر الذي يفرض أعباء إضافية على اللاعبين الذين ‌‏يشاركون مع أنديتهم ومنتخباتهم على مدار العام دون فترات راحة كافية.‏

وأشار ديشان إلى أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 ‏إلى 48 منتخباً، وما رافقها من استحداث أدوار إضافية، أدّى بطبيعة الحال ‏إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد المباريات.‏

وشدد على أن المخاطر الصحية لم تعد نظرية، بل أصبحت واقعاً يهدد ‏اللاعبين بشكل متزايد، لافتاً إلى أن اللاعب المعاصر بات مطالباً بخوض ‏عدد هائل من المباريات والسفر المستمر والمشاركة في بطولات متلاحقة، ‏وهو ما ينعكس مباشرة على حالته البدنية والنفسية.‏

يذكر أن بطولة كأس العالم قد افتتحت الخميس الماضي وتستمر حتى الـ 19 ‏من شهر تموز ‏القادم.‏