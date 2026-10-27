قيادة الأمن الداخلي بالرقة تؤكد ملاحقة المتورطين بأعمال التخريب في تل ‏أبيض

الرقة-سانا
أكدت قيادة الأمن الداخلي في الرقة حرصها على حفظ الأمن والاستقرار، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي أعمال تخريب أو اعتداء على الممتلكات، وستواصل متابعة الأحداث لكشف المتورطين ومحاسبتهم وفق القوانين والأنظمة.
ودعت قيادة الأمن الداخلي، في بيان نشرته اليوم الإثنين على صفحتها في فيسبوك، المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية وضبط النفس، وعدم الانجرار وراء أعمال الشغب، أو أي تصرفات من شأنها تهديد السلم الأهلي، مؤكدة أن الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع مع الجهات المختصة.
وجددت القيادة التزامها بحماية المواطنين وصون الممتلكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون.ويأتي البيان عقب الأحداث التي شهدتها منطقة تل أبيض في الرقة، وما رافقها من أعمال تخريب طالت الممتلكات، وأسفرت عن إحراق عدد من السيارات وتكسيرها، ما من شأنه الإخلال بالأمن والاستقرار والإضرار بممتلكات المواطنين.