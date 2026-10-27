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قيادة الأمن الداخلي بالرقة تؤكد ملاحقة المتورطين بأعمال التخريب في تل ‏أبيض

IMG 1597 قيادة الأمن الداخلي بالرقة تؤكد ملاحقة المتورطين بأعمال التخريب في تل ‏أبيض
من انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي في مدينة تل أبيض بالرقة عقب اعتداء تعرضت له قافلة تُقلُّ نازحين -الرقة - سانا

الرقة-سانا‏

أكدت قيادة الأمن الداخلي في الرقة حرصها على حفظ الأمن والاستقرار، ‏وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي أعمال ‏تخريب أو اعتداء على الممتلكات، وستواصل متابعة الأحداث لكشف ‏المتورطين ومحاسبتهم وفق القوانين والأنظمة.‏

ودعت قيادة الأمن الداخلي، في بيان نشرته اليوم الإثنين على صفحتها في ‏فيسبوك، المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية وضبط النفس، وعدم ‏الانجرار وراء أعمال الشغب، أو أي تصرفات من شأنها تهديد السلم الأهلي، ‏مؤكدة أن الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها مسؤولية مشتركة تتطلب ‏تعاون الجميع مع الجهات المختصة.‏

وجددت القيادة التزامها بحماية المواطنين وصون الممتلكات، واتخاذ ‏الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون.‏ويأتي البيان عقب الأحداث التي شهدتها منطقة تل أبيض في الرقة، وما ‏رافقها من أعمال تخريب طالت الممتلكات، وأسفرت عن إحراق عدد من ‏السيارات وتكسيرها، ما من شأنه الإخلال بالأمن والاستقرار والإضرار ‏بممتلكات المواطنين.‏

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