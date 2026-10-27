الخارجية: أبلغنا الأردن بالتحفظ على تنفيذ عمليات في ‏الأراضي السورية دون تنسيق مسبق

دمشق-سانا
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أنه تم إبلاغ الأشقاء في الأردن بالتحفظ الكامل على تنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية دون تنسيق مسبق.
وقالت الوزارة في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين: “نُعرب عن أسفنا البالغ لارتقاء شهداء وجرحى من أبناء محافظة درعا جراء هذه العملية”.
وأضافت الوزارة: إنه يجري التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الأردني للوقوف على التفاصيل والأسباب للتعامل مع تداعيات هذا الحدث بما يحفظ الأمن وسيادة الأراضي السورية.
وكان مدير صحة درعا الدكتور خالد العميان أعلن لـ سانا عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين، بينهم أطفال ورجل مسن، جراء غارات جوية أردنية استهدفت عدداً من المواقع في ريف محافظة درعا.