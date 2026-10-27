الخارجية: أبلغنا الأردن بالتحفظ على تنفيذ عمليات في ‏الأراضي السورية دون تنسيق مسبق

دمشق-سانا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أنه تم إبلاغ ‏الأشقاء في الأردن بالتحفظ الكامل على تنفيذ عمليات داخل ‏الأراضي السورية ‏دون تنسيق مسبق.‏

وقالت الوزارة في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين: “نُعرب عن ‏أسفنا البالغ لارتقاء شهداء وجرحى من أبناء محافظة درعا ‏جراء هذه ‏العملية”.‏

‏وأضافت الوزارة: إنه يجري التواصل والتنسيق المستمر مع ‏الجانب الأردني للوقوف على التفاصيل ‏والأسباب للتعامل مع ‏تداعيات هذا الحدث بما يحفظ الأمن وسيادة الأراضي ‏السورية.‏

وكان مدير صحة درعا الدكتور خالد العميان أعلن لـ سانا عن ‏سقوط ‏عدد من الضحايا المدنيين، بينهم أطفال ورجل مسن، ‏جراء ‏غارات جوية أردنية استهدفت عدداً من المواقع في ‏ريف محافظة ‏درعا.‏