تعرف على أعلى قيمة سوقية لـ 10 لاعبين عرب مشاركين بكأس ‏العالم 2026‏

دمشق-سانا
يتصدر المنتخب المغربي قائمة اللاعبين العرب الأعلى قيمة في كأس العالم الحالية 2026، والمقامة منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك حسب بيانات “ترانسفير ماركت”.
ويعتبر اللاعب المغربي أشرف حكيمي أعلى قيمة سوقية للاعب عربي في المونديال، حيث تبلغ 80 مليون يورو، ويأتي في المركز الثاني النجم المصري عمر مرموش، بقيمة 50 مليون يورو، وبالقيمة ذاتها يحل المغربي الشاب أيوب بوعدي في المركز الثالث عربياً.
ويحتل الموهبة الجزائرية إبراهيم مازا المركز الرابع بقيمة 45 مليون يورو، ثم يأتي المغربي إسماعيل الصيباري، والجزائري ريان آيت نوري في المركزين الخامس والسادس على التوالي بقيمة 40 مليون يورو لكل منهما.
وجاء المغربيان بلال الخنوس وإبراهيم دياز بقيمة 35 مليون يورو في المركزين السابع والثامن توالياً، بينما حل الجزائري أمين جويري في المركز التاسع بقيمة سوقية تبلغ 28 مليون يورو، ثم المغربي الشاب شمس الدين طالبي في المركز العاشر بقيمة 25 مليون يورو.
ويشارك في كأس العالم 8 منتخبات عربية وهي السعودية وقطر والأردن والعراق والمغرب وتونس والجزائر ومصر.