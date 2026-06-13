تعرف على أعلى قيمة سوقية لـ 10 لاعبين عرب مشاركين بكأس ‏العالم 2026‏

دمشق-سانا‏

يتصدر المنتخب المغربي قائمة اللاعبين العرب الأعلى قيمة في كأس العالم ‏الحالية 2026، والمقامة منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ‏والمكسيك، وذلك حسب بيانات “ترانسفير ماركت”.‏

ويعتبر اللاعب المغربي أشرف حكيمي أعلى قيمة سوقية للاعب عربي في ‏المونديال، حيث تبلغ 80 مليون يورو، ويأتي في المركز الثاني النجم ‏المصري عمر مرموش، بقيمة 50 مليون يورو، وبالقيمة ذاتها يحل المغربي ‏الشاب أيوب بوعدي في المركز الثالث عربياً.‏

ويحتل الموهبة الجزائرية إبراهيم مازا المركز الرابع بقيمة 45 مليون يورو، ‏ثم يأتي المغربي إسماعيل الصيباري، والجزائري ريان آيت نوري في ‏المركزين الخامس والسادس على التوالي بقيمة 40 مليون يورو لكل منهما. ‏

وجاء المغربيان بلال الخنوس وإبراهيم دياز بقيمة 35 مليون يورو في ‏المركزين السابع والثامن توالياً، بينما حل الجزائري أمين جويري في المركز التاسع ‏بقيمة سوقية تبلغ 28 مليون يورو، ثم المغربي الشاب شمس الدين طالبي في ‏المركز العاشر بقيمة 25 مليون يورو.‏

ويشارك في كأس العالم 8 منتخبات عربية وهي السعودية وقطر والأردن ‏والعراق والمغرب وتونس والجزائر ومصر.‏