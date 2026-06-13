قطر وسويسرا.. مواجهة الطموح والخبرة في بداية المشوار المونديالي

واشنطن-سانا

يستهل منتخبا قطر وسويسرا لكرة القدم، اليوم السبت، مشوارهما في نهائيات كأس العالم 2026، بمواجهة مباشرة تجمعهما لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في مباراة تحظى بأهمية مضاعفة لكلا الطرفين، بوصفها الخطوة الأولى في مسيرة البطولة، وفرصة مبكرة لتعزيز حظوظ التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويدخل المنتخب القطري اللقاء الذي يقام على أرض استاد “منطقة خليج سان فرانسيسكو” في مدينة سانتا كلارا الأمريكية، بطموح تحقيق انطلاقة قوية، مستنداً إلى رغبته في تأكيد حضوره القاري والعالمي، وتثبيت أقدامه في المجموعة، ولا سيما بعد النتيجة التي آلت إليها المباراة الأولى في المجموعة ذاتها، والتي انتهت بتعادل كندا والبوسنة والهرسك بهدف لمثله.

وفي المقابل، يسعى المنتخب السويسري إلى استثمار خبرته الطويلة في البطولات الكبرى لفرض أسلوبه، وتقديم نفسه كمرشح قوي لتصدر المجموعة، مستفيداً من استقراره الفني الذي قاده لبلوغ دور الـ 16 في نهائيات كأس العالم 2022 وكأس أمم أوروبا 2024.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، يميل التاريخ لصالح المنتخب القطري الذي حسم المواجهة الوحيدة التي جمعت الطرفين في الـ 14 من تشرين الثاني عام 2018 بهدف دون رد، في مباراة ودية جرت على أرض سويسرا، وهو ما يمنح لاعبي قطر حافزاً معنوياً إضافياً في لقاء اليوم.

وكانت منافسات المجموعة الثانية قد افتتحت في وقت سابق بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين منتخبي كندا والبوسنة والهرسك، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة قطر وسويسرا لتحديد ملامح صدارة المجموعة.