بولونيا الإيطالي يتجاوز بران النرويجي في الملحق المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي

عواصم-سانا

تجاوز بولونيا الإيطالي مضيفه بران النرويجي 1-صفر، في اللقاء الذي أقيم اليوم، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي بكرة القدم.

سجل هدف اللقاء الوحيد سانتياغو كاسترو في الدقيقة التاسعة.

وفي الدور ذاته فاز سيلتا فيغو 2-1 على حساب مضيفه باوك.

وفي مباراة أخرى، انهزم دينامو زغرب أمام ضيفه جينك 3-1، وانتهت مباراة زرينيسكي موستار من البوسنة والهرسك مع ضيفه كريستال بالاس الإنكليزي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي باقي المواجهات، تعادل سيغما أولوموتس التشيكي مع ضيفه نادي لوزان السويسري 1-1، وانتصر ليخ بوزنان البولندي خارج أرضه أمام كووبيون بالوسيورا الفنلندي 2-صفر، وفاز فريق نواه الأرميني على ضيفه ألكمار الهولندي 1-صفر.