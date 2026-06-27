إلغاء رحلة الطيران الخاصة لمنتخب الأورغواي بعد الخروج المخيب من المونديال

مونتيفيديو-سانا

قرر الاتحاد كرة القدم في الأورغواي إلغاء رحلة الطيران الخاصة، التي كانت مقررة لعودة بعثة المنتخب إلى البلاد، بعد النتائج المخيبة في منافسات كأس العالم 2026، والخروج مبكراً من دور المجموعات.

وكشفت تقارير صحفية أن اتحاد اللعبة أبلغ أفراد البعثة بإلغاء رحلة العودة الجماعية، على أن يغادر كل لاعب بشكل منفصل عبر رحلات طيران تجارية، سواء إلى بلاده أو إلى ناديه، بدلاً من العودة على متن الطائرة الخاصة.

وجاء القرار عقب خروج المنتخب من منافسات كأس العالم من دور المجموعات، بعدما أخفق في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32، مكتفياً بحصد نقطتين فقط، وهو المنتخب الوحيد من قارة أمريكا الجنوبية الذي خرج من الدور الأول، فيما تأهلت بقية المنتخبات الممثلة للقارة، وهي البرازيل والأرجنتين والباراغواي والإكوادور وكولومبيا.

واستهل منتخب أوروغواي مشواره في البطولة بالتعادل أمام السعودية بنتيجة 1-1، ثم تعادل مع الرأس الأخضر 2-2، قبل أن يتلقى خسارة أمام إسبانيا بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة والأخيرة، لينهي مشواره في المركز الثالث بالمجموعة الثامنة.