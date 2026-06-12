منتخب المكسيك يستهل كأس العالم بفوز مستحق على جنوب إفريقيا

مكسيكو سيتي-سانا

قص المنتخب المكسيكي، شريط افتتاح كأس العالم 2026، بفوز متوقع على جنوب أفريقيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي.

وبدأ المنتخب المضيف التسجيل مبكراً بهدف حمل توقيع اللاعب خوليان كينيونيس في الدقيقة 9، وفي مستهل الشوط الثاني، تلقت جنوب أفريقيا، ضربة موجعة، بطرد لاعبها يايا سيتول في الدقيقة 49.

وتمكن راؤول خيمينيز، من تسجيل الهدف الثاني للمكسيك، من رأسية قوية، بعد عرضية روبرتو ألفارادو في الدقيقة 67، وأكمل منتخب جنوب إفريقيا اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد لاعبه ثيمبا زواني في الدقيقة 84، وفي الدقيقة 90+2، لعب منتخب المكسيك بـ 10 لاعبين، بعد طرد سيزار مونتيس.

بهذه النتيجة تصدر منتخب المكسيك المجموعة الأولى التي يلتقي فيها غداً منتخب التشيك مع منتخب كوريا الجنوبية.