منتخب المكسيك يسجل رقماً قياسياً تاريخياً في المباريات الافتتاحية لكأس العالم

مكسيكو سيتي-سانا

دخل المنتخب المكسيكي التاريخ كأكثر المنتخبات خوضاً للمباريات الافتتاحية على مدار تاريخ المونديال برصيد 8 مباريات افتتاحية، وذلك بخوضه المواجهة اليوم الخميس، أمام منتخب جنوب إفريقيا في انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وارتبط تاريخ المكسيك بانطلاقة النسخة الأولى من كأس العالم والتي أقيمت في أوروغواي عام 1930، إذ خاض المنتخب المكسيكي افتتاح المونديال وقتها وكان أمام المنتخب الفرنسي وخسر المكسيكيون يومها بأربعة أهداف مقابل هدف، وهي المباراة الأولى على الإطلاق في تاريخ المونديال.

المباراة الثانية كانت في افتتاح مونديال البرازيل 1950 حيث خسر المنتخب المكسيكي أمام البرازيل برباعية نظيفة.

عقب ذلك وفي افتتاح مونديال عام 1954، خسر المنتخب المكسيكي أمام البرازيل أيضاً (5-0)، ثم لقي المنتخب الأمريكي الشمالي خسارة جديدة في افتتاح مونديال 1958 وكانت أمام السويد المستضيفة أيضاً 0-3.

وفي افتتاح مونديال تشيلي 1962 لعبت أربع مباريات بالتزامن، كانت إحداها مباراة البرازيل والمكسيك وانتهت بفوز المنتخب البرازيلي (2-0) بينما انتهت مواجهة المكسيك والاتحاد السوفييتي في افتتاح كأس العالم 1970 بالتعادل (0-0).

وبعد غياب طويل عاد المنتخب المكسيكي إلى المباريات الافتتاحية عندما واجه منتخب جنوب إفريقيا مستضيف كأس العالم عام 2010 وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.