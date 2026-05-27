وزارة الرياضة والشباب تتحضر لإقامة المؤتمر الوطني للشباب السوري

دمشق-سانا‏

تستعد وزارة الرياضة والشباب لإقامة “المؤتمر الوطني للشباب السوري” المقرر في الأسبوع الأخير من شهر حزيران ‏القادم، وذلك خلال أيام 26 و27 و28 منه‎.‎

وكان من المقرر أن يعقد المؤتمر في السادس من الشهر القادم، إلا أن الوزارة قررت تعديل الموعد إلى الأسبوع الأخير من ‏الشهر ذاته، بهدف ضمان أوسع مشاركة شبابية ممكنة من مختلف الفعاليات، وتوفير الظروف اللوجستية الأمثل لتنقل ‏المشاركين من جميع المحافظات بعيداً عن ضغوط إجازة عيد الأضحى المبارك‎.‎

ويشكل المؤتمر منصة حوارية وتشبيكية فاعلة هي الأولى من نوعها، حيث يشهد مشاركة نحو ألف شاب وشابة من داخل ‏سوريا ومن المغترب، لتبادل الأفكار والخبرات مع الجهات الحكومية والمنظمات المعنية، والمساهمة المباشرة في صياغة ‏أول استراتيجية وطنية للشباب تنطلق من تجاربهم، وتُبنى على تطلعاتهم ليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة القرار، وبناء ‏المستقبل‎.‎