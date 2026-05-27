وزارة الرياضة والشباب تتحضر لإقامة المؤتمر الوطني للشباب السوري

دمشق-سانا
تستعد وزارة الرياضة والشباب لإقامة “المؤتمر الوطني للشباب السوري” المقرر في الأسبوع الأخير من شهر حزيران القادم، وذلك خلال أيام 26 و27 و28 منه.
وكان من المقرر أن يعقد المؤتمر في السادس من الشهر القادم، إلا أن الوزارة قررت تعديل الموعد إلى الأسبوع الأخير من الشهر ذاته، بهدف ضمان أوسع مشاركة شبابية ممكنة من مختلف الفعاليات، وتوفير الظروف اللوجستية الأمثل لتنقل المشاركين من جميع المحافظات بعيداً عن ضغوط إجازة عيد الأضحى المبارك.
ويشكل المؤتمر منصة حوارية وتشبيكية فاعلة هي الأولى من نوعها، حيث يشهد مشاركة نحو ألف شاب وشابة من داخل سوريا ومن المغترب، لتبادل الأفكار والخبرات مع الجهات الحكومية والمنظمات المعنية، والمساهمة المباشرة في صياغة أول استراتيجية وطنية للشباب تنطلق من تجاربهم، وتُبنى على تطلعاتهم ليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة القرار، وبناء المستقبل.