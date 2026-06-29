في الوقت القاتل.. البرازيل تهزم اليابان وتتأهل إلى دور الـ16

هيوستن -سانا

خطف المنتخب البرازيلي بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزاً مثيراً على نظيره الياباني بنتيجة 2-1، بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “إن آر جي” بمدينة هيوستن الأمريكية ضمن منافسات دور الـ32.

وتقدّم المنتخب الياباني أولاً عبر كايشو سانو في الدقيقة 29، قبل أن يعادل البرازيلي كاسميرو النتيجة في الدقيقة 56، وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة إلى التعادل، خطف غابرييل مارتينلي هدف الفوز القاتل للبرازيل في الدقيقة 90+6، مانحاً منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

وتقام اليوم مباراة منتخبي ألمانيا وباراغواي في الدور ذاته على ملعب جيليت في مدينة فوكسبوروه الأمريكية.