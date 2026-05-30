باريس سان جيرمان الفرنسي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

بودابست-سانا
توّج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرّة الثانية توالياً، بعد فوزه على آرسنال الإنكليزي بركلات الترجيح 4-3، وذلك بعد نهاية المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.
وشهد اللقاء الذي أقيم اليوم السبت، في ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة الهنغارية بودابست، تسجيل آرسنال هدفاً مبكراً عبر مهاجمه كاي هافيرتس في الدقيقة السادسة، ثم أدرك أوصمان ديمبيلي التعادل للفريق الباريسي من ركلة جزاء في الدقيقة 65، لينتهي اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.
واستمرت نتيجة التعادل في الشوطين الإضافيين، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الفرنسي بالفوز 4-3، ليحقق لقبه الثاني على التوالي، فيما فشل آرسنال في الفوز بلقبه الأول في تاريخه.