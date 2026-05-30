باريس سان جيرمان الفرنسي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

بودابست-سانا

توّج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال ‏أوروبا لكرة القدم للمرّة الثانية توالياً، بعد فوزه على آرسنال ‏الإنكليزي بركلات الترجيح 4-3، وذلك بعد نهاية المواجهة في ‏وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1‌‎.

وشهد اللقاء الذي أقيم اليوم السبت، في ملعب بوشكاش أرينا ‏في العاصمة الهنغارية بودابست، تسجيل آرسنال هدفاً مبكراً عبر ‏مهاجمه كاي هافيرتس في الدقيقة السادسة، ثم أدرك أوصمان ‏ديمبيلي التعادل للفريق الباريسي من ركلة جزاء في الدقيقة 65، ‏لينتهي اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل بهدف لمثله‎.

واستمرت نتيجة التعادل في الشوطين الإضافيين، ليلجأ الفريقان ‏إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الفرنسي بالفوز 4-3، ‏ليحقق لقبه الثاني على التوالي، فيما فشل آرسنال في الفوز بلقبه ‏الأول في تاريخه‎.