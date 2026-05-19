استبعاد ساوثامبتون من نهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الإنكليزي الممتاز

photo 2026 05 19 23 10 14 استبعاد ساوثامبتون من نهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الإنكليزي الممتاز

لندن-سانا

استبعدت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نادي ساوثامبتون من خوض نهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الممتاز، بعد اعترافه بارتكاب انتهاكات متعددة لقواعد المسابقة تتعلق بالتصوير غير المصرح به لجلسات تدريب منافسيه.

وأُقصي ساوثامبتون من نهائي الملحق، الذي كان من المقرر أن يخوضه السبت المقبل، بعد ثبوت قيامه بالتجسس على إحدى حصص تدريب فريق ميدلسبره خصمه الذي كان قد تغلّب عليه في نصف النهائي، وفق ما ذكرته الرابطة.

وبموجب هذا القرار، أعيد ميدلسبره إلى النهائي لمواجهة فريق هال سيتي في مباراة مقررة على ملعب ويمبلي.

ويملك ساوثامبتون حق الاستئناف على القرار الصادر عن لجنة مستقلة، على أن يُنظر في الطعن غداً الأربعاء.

كما تضمنت العقوبة خصم أربع نقاط من رصيد ساوثامبتون في الموسم المقبل من بطولة المستوى الثاني “تشامبيونشيب”، وذلك بسبب تكرار المخالفات.

بوروسيا دورتموند يتصدر الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتاً
منتخب سوريا للرجال بكرة القدم يتعادل مع نظيره القطري ببطولة كأس العرب
اليونان تحقق المركز الثالث ببطولة أمم أوروبا لكرة السلة
منتخب سوريا للرجال لكرة السلة يواجه الأردن في إياب النافذة الأولى لتصفيات كأس العالم
برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك