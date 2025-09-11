الإصابات تبعد 13 لاعباً عن صفوف مانشستر سيتي بالدوري الإنكليزي

لندن-سانا

مع استئناف منافسات الدوري الإنكليزي لكرة القدم يجد مانشستر سيتي نفسه أمام اختبار صعب، ليس فقط على مستوى المنافسات المحلية والأوروبية بل أيضاً في قدرته على تجاوز أزمة الإصابات المتزايدة في صفوفه في فترة حساسة من الموسم.

فبحسب بي بي سي سبورتس فإنه بانضمام مرموش لقائمة المصابين، يرتفع عدد الغيابات في صفوف مانشستر سيتي إلى 13 لاعباً، بينهم أسماء بارزة مثل: سافينيو، شرقي، آيت نوري، جفارديول، كوفاسيتش، فودين، ستونز، ولويس.

وتأتي هذه الغيابات في صفوف السيتي قبل مواجهة غريمه مانشستر يونايتد في ديربي المدينة الأحد المقبل على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويأتي غياب مرموش في وقت حساس بالنسبة للمدرب بيب جوارديولا، الذي يعاني من أزمة بدنية حادة داخل الفريق، وخاصة أن اللاعب المصري يتميز بالقدرة على شغل مركز المهاجم والجناح الأيسر، ما يمنحه خيارات تكتيكية إضافية.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعد مرور ثلاث جولات، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز التاسع برصيد 4 نقاط، وهو ما يزيد من أهمية مواجهة الديربي بالنسبة للفريقين.