سحب قرعة كأس الخليج الـ 27 لكرة القدم المقررة في ‏السعودية

الرياض-سانا
جرى اليوم الثلاثاء في مدينة جدة سحب قرعة النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين الـ 23 من أيلول والـ 6 من تشرين الأول المقبلين.
وضمت المجموعة الأولى كلاً من السعودية والعراق وعمان والكويت، بينما ضمت المجموعة الثانية كلاً من الإمارات وقطر والبحرين واليمن.
وتعد “خليجي 27” البطولة الخامسة التي تقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.
وكان منتخب البحرين توج بلقب بطولة كأس الخليج الـ 26 (خليجي 26) لكرة القدم بفوزه على منتخب عمان بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.