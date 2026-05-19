سحب قرعة كأس الخليج الـ 27 لكرة القدم المقررة في ‏السعودية

الرياض-سانا‏

جرى اليوم الثلاثاء في مدينة جدة سحب قرعة النسخة ‏السابعة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم التي ‏ستستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين الـ 23 من أيلول والـ 6 من تشرين الأول ‏المقبلين‎.‎

وضمت المجموعة الأولى كلاً من السعودية والعراق ‏وعمان والكويت، بينما ضمت المجموعة الثانية كلاً من ‏الإمارات وقطر والبحرين واليمن‎.‎

وتعد “خليجي 27” البطولة الخامسة التي تقام تحت مظلة ‏اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم‎.‎

وكان منتخب البحرين توج بلقب بطولة كأس الخليج الـ ‌‏26 (خليجي 26) لكرة القدم بفوزه على منتخب عمان ‏بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية‎.‎