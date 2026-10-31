وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه الأمريكي والروسي تطورات المنطقة  

أتلانتا-سانا



بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في لقاءين منفصلين مع نظيريه الأمريكي ماركو روبيو، والروسي سيرغي لافروف، القضايا الإقليمية الراهنة والتطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتعامل مع التحديات التي تشهدها.



وقالت الخارجية السعودية في بيان اليوم السبت: إن لقاء الوزيرين السعودي والأمريكي تناول مجالات التعاون ذات الأولوية، والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في مدينة أتلانتا الأمريكية.



وذكرت الخارجية، أنه جرى عقب اللقاء، توقيع الجانبين على مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في معرض إكسبو الدولي 2030 الرياض، بصفة «مشارك رسمي»، بما يتيح للجانبين المضي قدماً في الاستعدادات للمشاركة في المعرض، ويعزز التعاون الدولي والشراكات مع الدول المشاركة.



وفي السياق، بحث الوزير السعودي مع نظيره الروسي، على هامش الاجتماع، أبرز المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها التصعيد في اليمن، واستمرار التهديدات التي تواجه حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، إلى جانب بحث الجهود الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة وترسيخ استقرارها.



كما تناولت مباحثات الوزيرين السعودي والروسي العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في شتى المجالات.



وانطلقت أمس الجمعة أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة اتلانتا الأمريكية، على أن تستضيف مدينة ميامي قمة قادة العشرين يومي 14 و15 كانون الأول 2026، وتضم المجموعة 19 دولة هي الأكبر اقتصادياً في العالم، إلى جانب عضوية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

