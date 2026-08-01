نادي الهلال يتأهل إلى نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا للأندية للسيدات

عمان-سانا

تأهل نادي الهلال اليوم السبت إلى نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا للأندية للسيدات المقامة في الأردن بعد تعادله مع نادي نفط الشمال العراقي بنتيجة (1-1) ضمن الجولة الثانية والأخيرة بالدور الأول.

وكان الهلال قد خسر في أولى مبارياته في البطولة أمام النصر السعودي بنتيجة (5-0).

وتشارك بالبطولة أندية وزعت على مجموعتين ضمت الاتحاد الأردني وأف سي الإماراتي وأكاديمية بيروت في مجموعة، والهلال السوري ونفط الشمال العراقي والنصر السعودي في مجموعة أخرى.

وتلعب الأندية في الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.