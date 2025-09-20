في ختام الموسم الصيفي.. وجوه جديدة تدخل فروسية قفز الحواجز

دمشق-سانا

شهدت رياضة الفروسية في الموسم الصيفي المنقضي إقبالاً ملحوظاً لممارستها بمعظم الأندية ومن مختلف الفئات العمرية، لأهمية هذه الرياضة في تعزيز الصحة البدنية والنفسية وخصوصيتها في المجتمع السوري كرياضة ذات جذور تاريخية عميقة.

كاميرا سانا واكبت تخريج مجموعة من الفرسان في ختام الموسم الصيفي في نادي هاي هورس المُعتمَد لدى اتحاد الفروسية لرياضة قفز الحواجز، والتقت عدداً من الكوادر والفرسان، حيث قال رئيس مجلس إدارة النادي عمار علما: استقطبنا خلال هذه الموسم أكثر من 150 متدرباً ومتدربة من مختلف الفئات العمرية جلهم من الفئات الصغيرة، مشيراً إلى الشغف لدى المتدربين لتعلم الفروسية بأسرع وقت وهو ما مكنهم، هذا الموسم، من الوصول إلى مستويات تؤهل بعضهم لدخول أجواء المباريات.

مدير النادي محمود يونس لفت إلى أن النادي بكوادره التدريبية عملت على إعداد الفرسان وفقاً لمعايير التدريب الأساسية ضمن برامج زمنية محددة الهدف، منها توسيع قاعدة رياضة قفز الحواجز، وبالتالي المساهمة في تشكيل الرديف لمنتخب سوريا في مشاركاته الخارجية القادمة.

وعبّر عدد من الفرسان عن سعادتهم بالوصول إلى مستويات مهارية متميزة، والتي تؤهلهم لخوض المباريات والمنافسة على المراكز المتقدمة في البطولات المحلية.

ورياضة قفز الحواجز رياضة مركبة وتختلف عن الرياضات الأخرى لكونها تتطلب تناغماً بين الفارس والجواد وبالتالي تحتاج تركيزاً عالياً، وأثبتت الدراسات أنها تدخل في علاج كثير من الأمراض وتُمارَس لدى العديد من الفئات العمرية.

