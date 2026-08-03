برونزية لسوريا في الشطرنج الخاطف ضمن البطولة العربية بمصر

sOt5RJ1W 00000 برونزية لسوريا في الشطرنج الخاطف ضمن البطولة العربية بمصر

القاهرة-سانا

أحرز لاعب منتخب سوريا للشطرنج سعد طالوستان، أمس الأحد، الميدالية البرونزية في منافسات الشطرنج الخاطف لفئة تحت 12 عاماً، ‏ضمن البطولة العربية المفتوحة للشباب والناشئين المقامة في جمهورية مصر العربية.‏

وجاء تتويج طالوستان بعد حلوله في المركز الثالث برصيد ست نقاط، في ختام منافسات الشطرنج الخاطف التي أقيمت ‏بنظام تسع جولات.‏

ويضاف هذا الإنجاز إلى رصيد الشطرنج السوري في المشاركات العربية، ويعكس المستوى المتميز الذي يقدمه اللاعبون ‏السوريون في البطولة، التي تختتم منافساتها في الخامس من آب الجاري.

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