برونزية لسوريا في الشطرنج الخاطف ضمن البطولة العربية بمصر

القاهرة-سانا

أحرز لاعب منتخب سوريا للشطرنج سعد طالوستان، أمس الأحد، الميدالية البرونزية في منافسات الشطرنج الخاطف لفئة تحت 12 عاماً، ‏ضمن البطولة العربية المفتوحة للشباب والناشئين المقامة في جمهورية مصر العربية.‏

وجاء تتويج طالوستان بعد حلوله في المركز الثالث برصيد ست نقاط، في ختام منافسات الشطرنج الخاطف التي أقيمت ‏بنظام تسع جولات.‏

ويضاف هذا الإنجاز إلى رصيد الشطرنج السوري في المشاركات العربية، ويعكس المستوى المتميز الذي يقدمه اللاعبون ‏السوريون في البطولة، التي تختتم منافساتها في الخامس من آب الجاري.