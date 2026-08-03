برونزية لسوريا في الشطرنج الخاطف ضمن البطولة العربية بمصر

القاهرة-سانا
أحرز لاعب منتخب سوريا للشطرنج سعد طالوستان، أمس الأحد، الميدالية البرونزية في منافسات الشطرنج الخاطف لفئة تحت 12 عاماً، ضمن البطولة العربية المفتوحة للشباب والناشئين المقامة في جمهورية مصر العربية.
وجاء تتويج طالوستان بعد حلوله في المركز الثالث برصيد ست نقاط، في ختام منافسات الشطرنج الخاطف التي أقيمت بنظام تسع جولات.
ويضاف هذا الإنجاز إلى رصيد الشطرنج السوري في المشاركات العربية، ويعكس المستوى المتميز الذي يقدمه اللاعبون السوريون في البطولة، التي تختتم منافساتها في الخامس من آب الجاري.