موقعة أليانز أرينا.. بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في صراع كروي نحو نهائي دوري أبطال أوروبا

ميونخ-سانا

سيكون ملعب “أليانز أرينا” في مدينة ميونخ الألمانية ليلة اليوم الأربعاء، مسرحاً للفصل الأخير من الملحمة الكروية التي تجمع بايرن ميونخ بضيفه باريس سان جيرمان، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتدخل هذه المواجهة التاريخية وهي محملة بإثارة استثنائية، بعد مواجهة وصفت بأنها “مباراة القرن” في الذهاب، والتي انتهت لصالح الفريق الباريسي بنتيجة 5-4، ما يفتح الأبواب أمام جميع الاحتمالات في ليلة لا تقبل القسمة على اثنين.

ويدخل العملاق البافاري اللقاء متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، وبسجل تاريخي مميز أمام الأندية الفرنسية، ساعياً لتعويض فارق الهدف وبلوغ النهائي للمرة الـ 12 في تاريخه.

وفي المقابل، يصل حامل اللقب باريس سان جيرمان إلى ألمانيا ممتلكاً أفضلية معنوية ورقمية، ومعتمداً على نجاعة هجومية لافتة.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أجواءً من الثقة المتبادلة والحذر الشديد، حيث أكد مدرب بايرن ميونخ فينسنت كومباني إدراكه حجم التحدي قائلاً: “نؤمن بقوتنا على ملعبنا، ورغم أن نتيجة الذهاب كانت قاسية دفاعياً، إلا أن تسجيل أربعة أهداف في باريس يمنحنا الثقة بالقدرة على العودة”، مشيراً إلى أن مفتاح الفوز الليلة يكمن في التوازن بين الهجوم الكاسح والحذر من المرتدات الباريسية السريعة.

من جهته أكد مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي، أن فريقه لا يفكر في الدفاع عن تقدمه ذهاباً، معتبراً أن اللعب بعقلية دفاعية أمام البايرن في معقله يعد “انتحاراً كروياً”، وأضاف: “جئنا لفرض أسلوبنا ومحاولة الفوز مجدداً، نملك لاعبين يحسمون المباريات الكبرى في لحظات، وهدفنا تكرار العرض الهجومي القوي مع تلافي أخطاء الدقائق الأخيرة”.

يشار إلى أن طاقماً تحكيمياً برتغالياً بقيادة جواو بينهيرو سيتولى إدارة المباراة، يعاونه برونو خيسوس ولوتشيانو مايا، والنرويجي إسبن إسكاس حكماً رابعاً، فيما يتواجد الإيطالي ماركو دي بيلو في غرفة تقنية الفيديو (VAR) بمساعدة البرتغالي تياجو مارتينز.