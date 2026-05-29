كأس العالم ترفع مبيعات القمصان المقلَّدة في الأرجنتين

بوينس أيرس -سانا

أدت حمى بطولة كأس العالم في الأرجنتين حاملة اللقب إلى انتعاش ملحوظ في مبيعات القمصان المقلدة وملصقات ألبومات صور نجوم كرة القدم، ما أثار استياء تجار التجزئة الذين يواجهون بالفعل ضغوطاً متزايدة، في ظل سياسات الرئيس خافيير ميلي الرامية إلى تحرير الأسواق.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن رئيس غرفة التجارة في بوينس أيرس، فابيان كاستيو، قوله: إن فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 “أشعل حماساً واسعاً حتى بين من لا يتابعون كرة القدم”، مشيراً إلى أن أكثر من 70% من قمصان المنتخب المعروضة في الشوارع يرجح أنها مقلدة.

القمصان المقلّدة بسعر منخفض

ويقبل المستهلكون على شراء هذه المنتجات المقلدة منخفضة السعر في ظل الارتفاع الكبير لأسعار النسخ الأصلية، وينطبق ذلك بشكل خاص على الأرجنتين، حيث تراجعت القوة الشرائية للأرجنتينيين بسبب عدم مواكبة الأجور لمعدلات التضخم.

وتزيد مبيعات السلع المقلدة من الضغوط التي تواجه قطاع النسيج المحلي، الذي شهد إغلاق عدد من المصانع، إثر تزايد الواردات منخفضة التكلفة خلال عهد ميلي.

وفي هذا السياق، يعرض البائع لوكاس أراندا قمصان المنتخب بسعر 40 ألف بيزو (نحو 28 دولاراً)، أي ما يعادل ربع سعر القمصان الأصلية فقط.

ولم يقتصر انتشار المنتجات المقلدة على الملابس، بل امتد ليشمل ملصقات كرة القدم الشهيرة التي يجمعها الأطفال والبالغون لاستكمال ألبومات كأس العالم؛ إذ تتوافر نسخ مقلدة كـ “بدائل” أرخص عبر الإنترنت مقابل النسخ الأصلية المعروضة في المتاجر الرسمية.

وتغص شوارع التسوق الرئيسية في العاصمة بوينس أيرس بالقبعات، والأعلام، والأكواب، والقمصان المزينة بألوان المنتخب الوطني، مدفوعة بطلب استهلاكي مرتفع، قبيل انطلاق البطولة الشهر المقبل في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، حيث تستهل الأرجنتين مشوارها بمواجهة الجزائر في الـ 16من حزيران.