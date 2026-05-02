باريس سان جيرمان يكتفي بالتعادل مع لوريان في الدوري الفرنسي

اكتفى باريس سان جيرمان بالتعادل 2–2 مع ضيفه لوريان، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجّل للفريق الباريسي كلٌّ من إبراهيم مباي في الدقيقة 6، ووارن زائير إيمري في الدقيقة 62، فيما أحرز لوريان هدفيه عبر بابلو باجيس في الدقيقة 12، وأييغون توسين في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب، بينما وصل لوريان إلى 42 نقطة.

ويستعد سان جيرمان للسفر إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونيخ الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.