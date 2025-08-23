برشلونة يقلب تأخره أمام ليفانتي بهدفين إلى فوز بالدوري الإسباني

مدريد-سانا

قلب برشلونة تأخره بهدفين دون رد أمام مضيفه ليفانتي إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنهى ليفانتي الشوط الأول متقدماً بهدفين دون مقابل، حملا توقيع كل من إيفان روميرو في الدقيقة 15، وموراليس في الدقيقة 45+8 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني، نجح برشلونة بقلب النتيجة، فقلص الفارق بهدف سجله بيدري في الدقيقة 49، وأدرك فيران توريس التعادل في الدقيقة 52، قبل أن يسجل برشلونة هدفه الثالث عبر أوناي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 90.

وكان البارسا استهل الدوري الإسباني بالفوز 3-0 على ريال مايوركا، فيما خسر ليفانتي 1-2 من ديبورتيفو ألافيس.