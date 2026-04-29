السبت القادم.. انطلاق منافسات المربع الذهبي للدوري السوري لكرة اليد للرجال

دمشق-سانا

تنطلق السبت القادم منافسات المربع الذهبي للدوري السوري لرجال كرة اليد بمشاركة فرق الشعلة والنواعير والجيش والطليعة.

وتقام المباراة الأولى بين فريقي الشعلة والنواعير على أرض صالة الجلاء الرياضية، تليها مواجهة الجيش والطليعة على الصالة ذاتها.

وفي الجولة الثانية يلتقي النواعير مع الشعلة، ويواجه الطليعة الجيش على صالة ناصح علواني.

وفي المباراة الثالثة يلتقي الشعلة مع النواعير والجيش مع الطليعة، على أن يتم تحديد الصالة لاحقاً.

ويعتمد في هذا الدور نظام الفوز في مباراتين من أصل ثلاث للتأهل إلى المباراة النهائية، ففي حال فوز أحد الفريقين في أول مباراتين تلغى المباراة الثالثة، بينما تقام مباراة فاصلة في حال تعادل الفريقين بفوزٍ لكل منهما.

ويلتقي الفائزان في النهائي لتحديد بطل الدوري ووصيفه وفق النظام ذاته المعتمد على الفوز في مباراتين من أصل ثلاث.