اللجنة الفنية لكرة الطاولة بحماة تنتقي منتخبها للمشاركة ببطولة الجمهورية

حماة-سانا



أقامت اللجنة الفنية لكرة الطاولة في حماة اليوم الإثنين، بطولة المحافظة لفئتي الأشبال والشبلات بمشاركة لاعبين ولاعبات مثلوا أندية عمال حماة والشرطة ومحردة وسلمية والسقيلبية ومصياف.



وأوضح عضو اللجنة الفنية لكرة الطاولة بحماة حمزة موصلي، في تصريح لـ سانا أن 15 لاعباً بفئة الأشبال و11 لاعبةً بفئة الشبلات شاركوا في البطولة، مبيناً أنها تميزت بمشاركة ذوي المواهب الواعدة والذين يتوقع أن يحققوا نتائج جيدة في بطولة الجمهورية المقبلة.



بدوره أشار أمين سر اللجنة الفنية للعبة بحماة سليم الحاج سليم إلى أن بطولة المحافظة للأشبال والشبلات كانت لمواليد أعوام 2011 و2012 و2013 و2014، مبيناً أنه تم في نهاية البطولة انتقاء سبعة لاعبين وسبع لاعبات للمشاركة في بطولة الجمهورية المقبلة، التي ستنطلق في مدينة النبك 11 الشهر الجاري.



يذكر أن كرة الطاولة من الألعاب المتميزة بمحافظة حماة، وغالباً ما يحقق لاعبوها ولاعباتها مراكز متقدمة في بطولات الجمهورية، وخاصة للفئات العمرية الصغيرة.