الكرامة يحرز لقب بطولة الدوري للناشئين بكرة السلة

حمص-سانا

أحرز فريق الكرامة لقب بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة بكرة السلة، بعد فوزه على فريق الشبيبة بنتيجة 69-57 نقطة، في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة غزوان أبو زيد في حمص، ضمن السلسلة النهائية لبطولة الدوري.

وكان ناشئو الكرامة تمكنوا من قطع خطوة كبيرة نحو منصة التتويج بعد تحقيقهم الفوز في افتتاح السلسلة بمدينة حلب بنتيجة 73-68 نقطة، ليتوج الفريق باللقب بعد الفوز بمباراتين من أصل ثلاث.

وجاء تأهل الفريقين بعد سلسلة مثيرة ومحتدمة في الدور نصف النهائي، أطاح خلالها الشبيبة بأهلي حلب، بعد الفوز في مباراتين من أصل ثلاث بنتيجة 88-71 بالأولى، و 88-66 بالثانية، من جانبه، تأهل الكرامة على حساب الجيش بانتصارين متتاليين بنتيجة 83-59 بالأولى، و61-57 في الثانية.