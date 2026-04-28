تعادل مثير بين أمية وجبل الزاوية في دوري شباب إدلب

إدلب-سانا

عادل نادي أمية نظيرَه جبل الزاوية بثلاثة أهداف لكلّ منهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من ذهاب دوري محافظة إدلب للشباب بكرة القدم، وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء على أرضية استاد إدلب البلدي.

وأوضح زياد صغير مدير الفئات العمرية بنادي أمية، في تصريح لمراسل سانا، أن اللقاء كان حماسياً شهد تبادلاً مستمراً للهجمات والأهداف بين الفريقين، وقدّم فيه الطرفان أداءً قوياً عكس رغبة كلّ منهما في تحقيق الفوز، قبل أن ينتهي على وقع التعادل بعد مباراة مليئة بالإثارة والندية حتى دقائقها الأخيرة.

وفي تصريح مماثل، ذكر فؤاد الأمين مدرب فريق جبل الزاوية الرياضي أن المباراة كانت صعبة جداً أمام فريق كبير كأمية، لكن بعد التأخر بهدفين وبعزيمة اللاعبين تمكّن فريقنا من إدراك التعادل، وكسب نقطة ثمينة من منافس قوي.

بهذه النتيجة رفع نادي أمية رصيده إلى 10 نقاط ليتصدر مؤقتاً ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن فريق خان شيخون، فيما رفع نادي جبل الزاوية رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، وله مباراة مؤجلة.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك