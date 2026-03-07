النواعير يشعل دوري كرة السلة للرجال بالفوز على أهلي حلب

حماة-سانا

مُني أهلي حلب بخسارة قاسية أمام النواعير بنتيجة 90-67 نقطة في دوري كرة السلة للرجال في المباراة التي جمعتهما في صالة ناصح علواني في حماة.

وبدأ أهلي حلب المباراة بأسوأ أداء له منذ بداية الدوري حيث لم يسجل سوى 3 نقاط مقابل 25 نقطة للنواعير في الربع الأول، واستمر النواعير بأدائه القوي في الربع الثاني وأنهاه لصالحه بواقع 48-19 نقطة.

وفي الربع الثالث من المباراة واصل النواعير تألقه من خلال اعتماده على ثلاثيات محترفه مادوكس لينتهي الربع بواقع 73-37 نقطة للنواعير.

وعلى الرغم من محاولات أهلي حلب العودة إلى أجواء المباراة في الربع الرابع ،إلا أن النواعير استطاع أن ينهي المباراة لصالحه بفارق 23 نقطة.

وأوضح مدرب النواعير عماد جبارة في تصريح لسانا أن الفريق أمسك بزمام المبادرة منذ بداية اللقاء، لذا حقق فوزاً مهماً وبفارق جيد من النقاط على أحد فرق الصدارة ما سيعطي اللاعبين حافزاً معنوياً كبيراً في المباريات المقبلة، مشيراً إلى أن أداء الفريق يسير بوتيرة عالية وضمن الخطة الموضوعة.

وأشار مدير فريق رجال أهلي حلب عبد الجواد وفائي إلى أن معظم فرق الدوري هذا الموسم تتمتع بمستوى عال لذلك فمعظم المباريات تكون مثيرة ولا يمكن التكهن بنتيجتها، مبيناً أن الفريقين قدما أداءً متميزاً يليق بسمعتهما خاصة مع الحضور الجماهيري الكبير الذي ملأ المدرجات.

وبهذا الفوز تصدر النواعير ترتيب فرق الدوري مع نهاية الجولة السابعة برصيد 12 نقطة جمعها من خمسة انتصارات مقابل خسارتين فيما تراجع أهلي حلب إلى المركز الثاني بالرصيد ذاته من النقاط.

