نهائي سيدات السلة: مواجهة مرتقبة بين الثورة والوحدة بنظام “Best of 5”

دمشق-سانا

أصدر الاتحاد العربي السوري لكرة السلة جدول مباريات الدور النهائي (Final) لدوري السيدات للموسم الحالي، والذي يجمع بين فريقي الثورة والوحدة في سلسلة من المواجهات المرتقبة لتحديد بطل الجمهورية.

وتقام جميع المباريات على أرضية صالة الفيحاء الرئيسية بدمشق، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتعتمد السلسلة نظام الفوز في ثلاث مباريات من أصل خمس (Best of 5)، حيث تقام المباراة الأولى يوم الأربعاء الـ 29 من نيسان الجاري، والثانية في الـ 2 من أيار القادم، والثالثة في الـ 5 منه، وفي حال عدم الحسم، تقام المباراة الرابعة يوم الجمعة الـ 8 من أيار، والخامسة الفاصلة يوم الإثنين الـ 11 من أيار.

وتحمل المواجهة أهمية استثنائية، حيث يسعى نادي الثورة لتحقيق لقب جديد يضاف إلى خزائنه، بينما يدخل نادي الوحدة حامل اللقب السلسلة بطموح عال للحفاظ على عرش السيدات السلوي.