اتحاد الفنون القتالية يتحضر لإقامة بطولة الجمهورية للتيكونجتسو

دمشق-سانا

ينظم الاتحاد السوري للفنون القتالية بطولة الجمهورية بلعبة التيكونجتسو للأشبال والناشئين والشباب خلال الفترة من الـ23 إلى الـ 25 من نيسان الجاري، في مدينة الياسمين الرياضية بدمشق.

وتهدف البطولة إلى اكتشاف المواهب في إطار خطة الاتحاد لتوسيع قاعدة المشاركين، ورفع المستوى الفني للاعبين في مختلف الفئات العمرية.

وستقام مطابقة الأوزان يوم الخميس الـ 23 من نيسان الحالي، لتبدأ بعدها النزالات لكل وزن على حدة.

وتأتي هذه البطولة ضمن استراتيجية الاتحاد لتنشيط اللعبة في سوريا، وخاصة بين فئتي الشباب والناشئين.