الوحدة يضع قدماً في الدور النهائي للسيدات بكرة السلة بفوزه على الشبيبة

دمشق-سانا

فاز الوحدة على الشبيبة بنتيجة 71-40 نقطة في سلسلة الفينال4، وذلك في المباراة التي جمعتهما في صالة راتب الشيخ نجيب بنادي الوحدة في دمشق.

وقالت أليسيا ماكاريان لاعبة الوحدة في تصريح لـ سانا: إن فريقها قدم مباراة مميزة من خلال الارتداد السريع والدفاع المحكم، لافتةً إلى أن الفريق يسعى إلى حسم التأهل في المباراة الثانية، والوصول إلى الدور النهائي.

بدورها، أشارت يانا عفيف لاعبة الوحدة إلى أن فريقها استطاع الانتصار بالمباراة من خلال التسجيل من داخل وخارج القوس، إضافة إلى تميز لاعبة الفريق المحترفة التي ساهمت بدورها في تحقيق الفوز.

في حين أوضحت ليليت سركيس لاعبة الشبيبة أن فريق الوحدة استحق الفوز بالمباراة بتقديمه أداءً لافتاً بالدفاع والهجوم، وأعربت عن ثقتها بعودة فريقها إلى أجواء المنافسة من خلال مباراة الإياب.

غنى خزندار مساعدة مدرب الوحدة، أشادت بجهود اللاعبات في المباراة التي أثمرت عن الفوز في أولى مباريات السلسلة، لافتةً إلى أن الاستقرار الفني في الفريق ساهم في الانسجام بين أعضائه.

وكان الثورة فاز أمس على أهلي حلب بنتيجة 64-48 نقطة في الدور ذاته.