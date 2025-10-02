أنشيلوتي يعلن قائمة البرازيل لمواجهة كوريا واليابان

برازيليا- سانا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن قائمة اللاعبين لوديتي كوريا الجنوبية واليابان.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض مباراتين وديتين، الأولى أمام كوريا الجنوبية في العاشر من الشهر الجاري، بينما ستكون المباراة الثانية أمام اليابان، في الرابع عشر من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة استمرار غياب القائد نيمار دا سيلفا، بسبب الإصابة التي يعاني منها نجم سانتوس، كما عاد ثلاثي ريال مدريد إيدر ميليتاو، ورودريجو جوس، وفينيسيوس جونيور إلى التشكيلة.

وضمت قائمة البرازيل لمباراتي كوريا الجنوبية واليابان:

حراس المرمى: بينتو، إيدرسون، هوجو سوزا.

الدفاع: كايو هنريكي، كارلوس أوجوستو، دوجلاس سانتوس، إيدير ميليتاو، فابريزيو برونو، جابرييل مجاليس، لوكاس بيرالدو، فاندرسون، ويسلي.

الوسط: أندريه، برونو جيماريش، كاسيميرو، جواو جوميز، جويلتون، لوكاس باكيتا.

الهجوم: إستيفاو، مارتينيلي، إيجور جيسوس، هنريكي، ماتيوس كونيا، ريتشارليسون، رودريجو، فينيسيوس جونيور.