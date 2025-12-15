منتخب المغرب يلتقي نظيره الإماراتي والسعودية تواجه الأردن في نصف نهائي كأس العرب

الدوحة-سانا

تقام اليوم منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025 بمواجهتين تجمع الأولى المغرب مع الإمارات والثانية السعودية والأردن في البطولة التي تجري منافساتها في قطر.

ووصل منتخب المغرب إلى الدور نصف النهائي بفوزه على منتخب سوريا في الدور ربع النهائي، بهدف دون رد، وكان منتخب المغرب تأهل إلى ربع النهائي بعدما حل في المركز الأول بالدور الأول في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وبلغ منتخب الإمارات نصف النهائي بفوزه على منتخب الجزائر بركلات الترجيح بواقع 7-6 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله ضمن ربع نهائي المسابقة، علماً أن المنتخب الإماراتي بلغ ربع النهائي بحلوله في المركز الثاني بالدور الأول في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

أما المنتخب الأردني فبلغ نصف النهائي بفوزه على نظيره العراقي بهدف دون مقابل في الدور ربع النهائي، وكان أنهى الدور الأول في المركز الأول برصيد 9 نقاط لحساب المجموعة الثالثة.

ووصل المنتخب السعودي لنصف النهائي بفوزه على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي، وكان قد أنهى الدور الأول في المجموعة الثانية بحلوله بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم الخميس القادم في استاد لوسيل.