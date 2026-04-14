الشعلة يستعد لمرحلة إياب الدوري الممتاز باستقطابه عدداً من اللاعبين المحليين والمحترفين

درعا-سانا

يستعد فريق الشعلة لمرحلة الإياب من الدوري السوري الممتاز الذي ينطلق يوم الجمعة القادم، باستقطابه عدداً من اللاعبين المحليين والمحترفين.

وعزز النادي صفوفه بيوسف قلفا وحمزة سليمان، قادمين من نادي الجيش، مع إعادة استدعاء اللاعبين إبراهيم المذيب ويوسف العبد الله وأويس اللباد، الذين تم استبعادهم من مرحلة الذهاب.

كما تمت الاستعانة بخدمات لاعبين من ليبيا والسنغال، ومن المتوقع أن يصل الليبي محمد ناجي علي الحامي الخميس القادم، والسنغالي بابي لاي ديينغ في العشرين من شهر نيسان الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة النادي لتدعيم الفريق بعناصر قادرة على رفع مستوى الأداء وتحقيق طموحات جماهير الشعلة في المنافسة.

مدرب رجال الشعلة الكابتن رائد البلخي قال في تصريح لمراسل سانا: إن الفريق أصبح جاهزاً لمرحلة الإياب، بعد تحضيرات مكثفة وتغييرات في التكتيك، واستقطاب لاعبين من داخل وخارج سوريا، لإحداث إضافة حقيقية.

وأضاف: إن الفريق تجاوز مرحلة الذهاب بما فيها من تحديات وصعوبات، وسيقدم كل ما لديه للبقاء في الدوري السوري الممتاز.

مشرف كرة القدم وعضو مجلس إدارة نادي الشعلة الرياضي الكابتن موسى أبو عون قال: إن النادي بدأ بالتحضير لمرحلة الإياب فور انتهاء مرحلة الذهاب، ويتم التركيز على التدريب وصقل اللياقة البدنية والمهارات الفنية، معرباً عن أمله في أن يقدم الفريق أداءً يسعد الجماهير بعد مرحلة ذهاب صعبة.

ويلاقي الشعلة في الجولة الأولى من إياب دوري الدرجة الممتازة فريق جبلة في ملعب جبلة البلدي.

وخاض الشعلة 15 جولة فاز بجولتين، وتعادل بمثلهما، وخسر 11 جولة، وسجل لاعبوه 9 أهداف، واستقبل مرماه 27 هدفاً، ويحتل الفريق المركز السادس عشر على سلم الترتيب العام برصيد 8 نقاط.