برشلونة في مهمة “الريمونتادا” الصعبة أمام حصون أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

مدريد-سانا

يحتضن ملعب “ميتروبوليتانو” في العاصمة الإسبانية مدريد، عند تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة نارية تجمع أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، في ليلة كروية كبرى ستحسم هوية المتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة.

ويدخل أتلتيكو اللقاء متسلحاً بأفضلية مريحة بعد حسم موقعة الذهاب في “كامب نو” بثنائية نظيفة، ما يضع كتيبة المدرب دييغو سيميوني على أعتاب نصف النهائي، ويراهن أتلتيكو على سجله التاريخي المرعب فوق ميدانه أمام الأندية الإسبانية قارياً، حيث لم يذق طعم الهزيمة في آخر 10 مواجهات (8 انتصارات وتعادلان)، فضلاً عن صلابته التي منحته 5 انتصارات في آخر 8 صدامات محلية بنكهة أوروبية.

وفي المقابل، يرحل برشلونة إلى مدريد متمسكاً بخيار “الريمونتادا” الصعب تحت قيادة الألماني هانزي فليك، وسيكون التحدي الأكبر له هو غياب المدافع الشاب باو كوبارسي بداعي الإيقاف، ما يفرض على فليك إيجاد حلول دفاعية عاجلة لإيقاف مرتدات أصحاب الأرض، مع البحث عن نجاعة هجومية تقلب الطاولة في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

وعلى صعيد التحضيرات، ركز هانزي فليك في تصريحاته على ضرورة إيمان لاعبيه بالقدرة على العودة، معتبراً أن فريقه لا يحتاج لشيء “خارق للعادة” لتحقيق الريمونتادا، بل يتطلب الأمر تركيزاً تاماً وانضباطاً دفاعياً يوازيه جرأة هجومية.

من جانبه، حافظ دييغو سيميوني على نبرة الحذر والواقعية بقوله: “برشلونة خصم استثنائي يلعب بكثافة عالية، ونعلم أننا سنعاني أمامهم”، رافضاً الركون لنتائج الذهاب أو التاريخ، ومشدداً على أن العمل داخل المستطيل الأخضر هو الفيصل.

يذكر أن لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي أوكلت مهمة إدارة اللقاء لطاقم تحكيم فرنسي يقوده الدولي كليمنت توربين، بمساعدة نيكولاس دانوس وبينجامين باجز، بينما يتولى جيروم بريسارد إدارة غرفة تقنية الفيديو “VAR”.